Кто не знает стиль Прованс? Он сочетает в себе простоту, граничащую с наивностью, единение с природой, романтику и отголоски прошлого. Кто-то скажет, что это обычный стиль кантри, но в нем присутствуют неповторимое изящество и шарм, присущие только Франции. Чтобы повторить прованский стиль в современном жилище, нужно обладать безупречным вкусом.
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