Квартира-студия выполнена в современном стиле и рассчитана на 1-2х человек. Возможна, как для студента, так и для молодой семьи. Использованы простые доступные материалы. Такой минимализм позволяет легко при необходимости менять свое настроение, просто перекрасив стены. Функциональность мебельного гарнитура и кухни, позволяет хранить достаточно много вещей. Не смотря на небольшую площадь, квартира не выглядит маленькой, т.к смелые цветовые решения раздвигают стены и поднимают настроение.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.