Модернизм является одним из наиболее востребованных стилей. Главная его идея состоит в том, чтобы преобразить повседневную жизнь сотворением чего-то прекрасного.
Данная квартира получилась лаконичной, но разбавленной яркими акцентами и герметичными орнаментами.
В интерьерном решении преобладают светлые, пастельные, неброские тона, располагающие к отдыху и расслаблению. Чтобы избежать излишней холодности интерьера, были добавлены цветовые акценты. Спальня имеет небольшую площадь, её было решено увеличить за счёт утепления балкона и демонтажа балконной двери.
Интерьер квартиры достаточно прост, но не скучен. Помещение отличает красота и утонченность. Во всех комнатах ощущается уникальная атмосфера, которая для каждой из них создает индивидуальные особенности. Уютная кухня будто приглашает расположиться за столом и отведать аппетитный завтрак, а гостиная наполняет душу теплом и заставляет вспомнить о близких, с которыми было бы неплохо поболтать, устроившись на мягком диване.
Главное в стиле модернизм - это создание гармоничного и современного интерьера, который долгое время сможет радовать и наполнит Ваш дом особым светом и теплом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.