Модернизм является одним из наиболее востребованных стилей. Главная его идея состоит в том, чтобы преобразить повседневную жизнь сотворением чего-то прекрасного.

Данная квартира получилась лаконичной, но разбавленной яркими акцентами и герметичными орнаментами.

В интерьерном решении преобладают светлые, пастельные, неброские тона, располагающие к отдыху и расслаблению. Чтобы избежать излишней холодности интерьера, были добавлены цветовые акценты. Спальня имеет небольшую площадь, её было решено увеличить за счёт утепления балкона и демонтажа балконной двери.

Интерьер квартиры достаточно прост, но не скучен. Помещение отличает красота и утонченность. Во всех комнатах ощущается уникальная атмосфера, которая для каждой из них создает индивидуальные особенности. Уютная кухня будто приглашает расположиться за столом и отведать аппетитный завтрак, а гостиная наполняет душу теплом и заставляет вспомнить о близких, с которыми было бы неплохо поболтать, устроившись на мягком диване.

Главное в стиле модернизм - это создание гармоничного и современного интерьера, который долгое время сможет радовать и наполнит Ваш дом особым светом и теплом.