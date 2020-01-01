Дизайн-проект трехкомнатной квартиры выполнен в модном современном стиле. Светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами делает интерьер более структурированным и эстетически привлекательным. Основное пространство визуально поделено на две функциональные зоны - кухни и гостиной при помощи острова. Такой прием позволяет разделить пространство, не утяжеляя его. Дизайн кухни достаточно минималистичен. Лаконичный кухонный гарнитур разместили вдоль двух стен, оставив максимум свободного пространства. Спальня и детская комната полностью отвечают требованиям по функционалу и эстетике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.