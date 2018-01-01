Модернизм входит в число самых популярных и востребованных дизайнов оформления жилого пространства. Все предметы интерьера гармонично сочетаются друг с другом, создавая уютное и комфортное пространство.

Дизайн - проект этой квартиры создан для удобства его жителей. В нем все продумано так, чтобы жильцы чувствовали себя уютно даже на небольшой площади. В квартире есть несколько зон различного назначения: в гостиной место для просмотра телевизора и спальная зона, на кухне зона для приготовления и приема пищи, здесь можно отлично отдохнуть как с семьей, так и с друзьями.

Помещение получилось максимально функциональным и просторным. Атмосфера квартиры наполнена покоем и теплом, которые заставляют погрузиться в мир домашней идиллии и расслабляющей тишины.

Такой интерьер можно дополнять деталями и совершенствовать бесконечно. Он очень комфортный для жизни, способен окружить владельцев ощущением мягкости, легкости и красоты.