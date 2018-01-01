Стиль Контемпорари – легкий и современный, отлично подходит для небольших городских квартир не только из эстетических соображений, но и благодаря удобству и многофункциональности.

Стиль контемпорари в интерьере значительно экономит пространство и предполагает практичность каждого элемента интерьера.

Квартира выполнена в ненавязчивых мягких оттенках пастельных красок, что зрительно расширяют помещение, наполняют пространство воздухом и создает дополнительный уют и комфорт.