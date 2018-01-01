Стиль минимализм достаточно популярен для современных интерьеров, он очаровывает своей функциональностью и внутренней свободой, что в духе энергичной и прогрессивной личности. Под минимализмом можно понимать поиск абсолютной формы, движение к совершенству, выраженные простотой линий и аскетизмом цветового решения, однако его сдержанность и лаконичность полны внутренней энергии.

Представленная квартира предполагает мало предметов обстановки, но каждый несет свою композиционную и цветовую задачу. Интерьер выполнен в природной цветовой гамме. Сочетание цвета стен, пола и мебели можно назвать успокаивающим. Белая глянцевая мебель и черные акценты в декоре оживляют помещение и делают его безгранично уютным.

Минимализм способен формировать разные образы, каждый из которых будет отличаться высокой функциональностью, безупречным стилем и сдержанной, ненавязчивой эстетикой.

Этот стиль предпочитают люди, склонные к самоанализу, совершенствованию, отсекающие на своем пути все лишнее, оставляя для себя все самое лучшее и функциональное.