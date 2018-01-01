Красивый интерьер никого не оставит равнодушным. Особенно хорошо в современных домах смотрится «адаптированная» классика, которая сочетает в себе элегантность с современными запросами.

Основные черты, присущие данной квартире - это светлые, приглушенные тона и симметрия мебельной группы.

Здесь нет места вычурности и богатой роскоши. Интерьер получился просторным и уютным.

Чтобы визуально увеличить небольшую высоту помещений, были использованы вертикальные линии в лепнине и мебели. Точечные и аккуратные люстры вместо высоких больших светильников создают в квартире особую, легкую атмосферу. Мебель строгая и лаконичная. А уютная гостиная в данном проекте выполняет еще и роль спальни.

Такая квартира может стать отличным вариантом для ценителей светлых и просторных городских интерьеров. Это настоящая находка для традиционалистов, открытых для современных веяний и дизайнерских ходов, а также готовых признать, что вполне классические вещи могут изготавливаться из современных материалов