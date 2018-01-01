Современные течения дизайна могут предложить самое разнообразное оформление помещений от консервативного английского стиля до экстравагантного лофта с его урбанистическими чертами. Но большинство людей все же предпочитают для своих жилищ более традиционный вид с применением новых технологий. Примером такого направления является так называемая современная классика, которая объединила уют и комфорт старинного декора и нейтральность нового дизайна. В результате получился тщательно продуманный утонченный интерьер с умелой организацией пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.