Дизайн-проект этой квартиры получился очень стильным и современным. В кухне-гостиной разместили компактный мебельный гарнитур со встроенной техникой, удобный диван и небольшую барную стойку, которую можно использовать в качестве стола. Особое внимание здесь уделено цвету. Интерьер выполнен в светлых тонах с яркими акцентами, которые придают ему стильный и гармоничный вид. В спальне установили большую удобную кровать и две симметричные тумбочки. Одну из стен декорировали постерами - это придало интерьеру ультрамодный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.