Уютная квартира, выполненная в мягких тонах. Благодаря совмещению гостиной и кухни получается просторная светлая студия. Рациональное использование площади и удобное размещение мебели создают комфортные условия для проживания в данной квартире.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.