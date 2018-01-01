Проект кухни выполнен в скандинавском дизайне с элементами лофтовой стилистики. Отделка декоративным кирпичом, идеально сочетается с магнитно-грифельной покраской стен, а также мебельным гарнитуром в бело-сливочном цвете. Изюминка интерьера - большие эркерные окна. Они пропускают максимум естественного света и делают помещение просторным. Благодаря рациональному распределению пространства кухня получилась достаточно вместительной. Помимо зоны приготовления пищи здесь удалось разместить не только обеденный стол, но и небольшой мягкий диван.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.