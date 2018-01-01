Стиль хай-тек – это стиль последнего десятилетия двадцатого века. Среди всех популярных на сегодня стилей, хай-тек занимает одно из самых почетных мест, поскольку идеально подходит для современного человека – энергичного, целеустремленного, следующего модным течениям.

Квартира имеет четкое разделение на две зоны: общественную и личную. В общественной зоне выделены: прихожая с гардеробом, гостиная с кухней и санузел. Личная зона отделена от общественной коридором и имеет две спальные комнаты и ванную. Гости не будут вторгаться в личное пространство хозяев квартиры, что создает дополнительный уют и комфорт.