Комната в стиле современной классики, преобладают теплые оттенки. Но за счет ярких цветовых желтых пятен в виде отдельных элементов мебели и текстиля и интересных обоев, нет ощущения обыденности. А классические детали мебели придают своеобразный шик в интерьере.Такую же вытянутую детскую комнату разделили грамотно на две части: зона отдыха и непосредственно рабочая зона возле окна: для каждого ребенка, отдельно своя.
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