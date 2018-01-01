В прихожей расположен вместительный шкаф-купе, а также зеркало, которое расширяет пространство.

На кухне поверхности гармонично сочетаются с деревянным половым покрытием, белым столом и стульями. Такое сочетание органично смотрится вместе и является идеальным для квартир. Из пространства кухни мы попадаем в зону уютной и просторной гостиной.

Напольное покрытие - ламинат, в санузле и прихожей - керамическая плитка. Потолок натяжной глянцевый, в спальне. Основная отделка стен – краска преимущественно постельных тонов. Мебель с простыми силуэтами не перегружает интерьер.

Что же касается освещения, то в данном проекте вариативность приборов сведена к минимуму и представлены всего несколькими видами. Представлены они точечными светильниками, люстрой и торшерами.

В компактном санузле расположены все необходимое оборудование и приборы.

Простота и лаконичность образа, функциональность, минимум лишних деталей и легкое романтическое настроение от художественных образов, оставляют много места для комфортного и функционального быта.