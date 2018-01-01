Скандинавский стиль, характерными чертами которого являются близость к природе и высокая эргономичность – один из трендов современной интерьерной моды. Он подкупает изящной простотой и лаконичностью. Эстетика данного стиля связана с особенностями географического положения, поэтому ему присущи природные материалы и желание «впустить» в дом как можно больше солнца.

Представленная квартира получилась очень яркой, светлой и функциональной. Здесь нет ничего лишнего. Каждая комната выполняет строго отведенную ей задачу. В каждой детали прослеживается идея простоты и естественности. Пространство наполнено легкостью и позитивом. А эти радужные нотки, безусловно, отражаются на владельце помещения, поднимая настроение, окутывая своей непревзойденной красотой.

Скандинавский стиль подойдет ценителям домашнего уюта, которые хотят обновлений, но не желают резких перемен, кому по вкусу безмятежная и спокойная атмосфера легкости, изящества и умиротворения.