Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м²
Скандинавский стиль
для жк "лайт сити ls"

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Скандинавский стиль, характерными чертами которого являются близость к природе и высокая эргономичность – один из трендов современной интерьерной моды. Он подкупает изящной простотой и лаконичностью. Эстетика данного стиля связана с особенностями географического положения, поэтому ему присущи природные материалы и желание «впустить» в дом как можно больше солнца.

Представленная квартира получилась очень яркой, светлой и функциональной. Здесь нет ничего лишнего. Каждая комната выполняет строго отведенную ей задачу. В каждой детали прослеживается идея простоты и естественности. Пространство наполнено легкостью и позитивом. А эти радужные нотки, безусловно, отражаются на владельце помещения, поднимая настроение, окутывая своей непревзойденной красотой.

Скандинавский стиль подойдет ценителям домашнего уюта, которые хотят обновлений, но не желают резких перемен, кому по вкусу безмятежная и спокойная атмосфера легкости, изящества и умиротворения.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити lsФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 52.2м2 Скандинавский стиль для жк лайт сити ls
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