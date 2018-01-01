Кухня-гостиная -представляет собой единое пространство, выполненное в бежево-серых тонах. Декоративная Г-образная перегородка из ГКЛ со скрытой светодиодной подсветкой по периметру отделяет зону просмотра телевизора и зону приготовления и приема пищи. Прямой диван с обивкой бежевого цвета и яркими подушками доминирует в интерьере и создает атмосферу уюта. Напротив дивана на перегородке, украшенной интерьерной наклейкой с видом на город Нью-Йорк, установлены узкий подвесной комод и телевизор.

В кухне размещен встроенный гарнитур, геометрические формы которого отличает минимальное число деталей. Глухие верхние фасады закрывают сразу несколько внутренних ящиков. Блестящий лак, холодный металл и яркие цвета воплощают в себе современные тенденции кухонного дизайна в стиле минимализм. При этом кухня функционально разделена по принципу «рабочего треугольника» на зону мойки и хранения продуктов и зону приготовления пищи. Остров с варочной панелью и разделочным столом, совмещен с барной стойкой, что позволяет хозяйке всегда быть рядом с гостями. Зона приема пищи является стильным и эргономичным продолжением кухни. Она включает обеденный стол с раздвижной столешницей из сатинированного закаленного стекла и стулья с мягкими сидениями.