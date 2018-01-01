Интерьер в стиле "Модернизм" отлично подойдет для творческих натур. Это направление оказалось чрезвычайно многогранным, а потому благодатным для полета творческой фантазии. Современный интерьер помещения включает в себя элементы "модернизма", использование современных строительных материалов, функциональность и практичность, активное использование стекла, пластика и деревянных панелей. Легкость и воздушность помещения создают светлые, пастельные оттенки стен, а также декоративная штукатурка.

Всем известно, что квартира - это не только крыша над головой, это место, куда мы приходим вечером после трудного рабочего дня, это пространство, где можно встретиться с друзьями, коллегами, близкими людьми. Это родной уголок, который поможет взбодриться в трудную минуту. Это продолжение души, где все находится в гармонии с внутренним миром хозяина, доставляет ему радость, удовольствие, эстетическое наслаждение. Каждый стремится к этой идиллии. Неважно какой у нас темперамент, какие идеалы и мечты, любим ли путешествовать время от времени, или постоянно кочуем из одного места в другое, мы все равно стремимся обратно, на наш заветный островок , который мы с такой нежностью и любовью называем своим домом.