Множество предметов быта прекрасно вписываются в кирпичные стены, даже, если они противоречат друг другу по стилю и цвету. Кирпич как материал объединяет все и придает некую оригинальность этим противоречиям. Стильные люди выбирают это направление в дизайне. В таком пространстве можно как «ходить дома на каблуках так и в тапочках» и будет всем комфортно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.