Современный интерьер в этом стиле – это удачное сочетание прохлады, уюта, воздушности и света. Теплые интерьеры, отсутствие роскоши и шика – в этом особенность направления. Оно сформировалось из привычек и предпочтений жителей Скандинавии. Легкость, естественность и простота – здесь нет ничего лишнего и вычурного. Скандинавские интерьеры квартир нравятся практически всем. Они лаконичны и комфортны.

Дизайн этой квартиры получился неперегруженным, но функциональным: скандинавский стиль со светлыми стенами и яркими акцентами в виде текстиля, отделки деревом, контрастной покраски некоторых стен наполняет помещение воздухом и вносит изюминку в жилое пространство.

Не имеет значения, творческая вы натура или рационалист, присмотритесь к универсальности идей, где буквально «все» можно создать из «ничего». Квартира в скандинавском стиле – жилье, где царит естественность и совершенство. Это лишнее доказательство того, что все гениальное действительно просто!