На данный момент существует большое количество стилей интерьера, каждый из которых хорош по-своему и может кардинально поменять пространство благодаря своим особенностям. Одним из стилей, набирающих популярность в последнее время, является лофт. Данное направление подразумевает максимум света и простор. Лофт в чем-то перекликается с минимализмом, но в отличие от него, предоставляет широкие возможности для реализации различных креативных идей.

В представленной квартире царит простота и изящество. Жилое пространство выглядит открытым и просторным за счет отсутствия перегородок и простенков. Кирпичная кладка гармонично сочетается с ультрасовременной техникой и изысканной мебелью. Обилие серого цвета смягчается за счет освещения, использования натурального дерева в отделке и яркого декора. Мебель удачно зонирует пространство и украшает помещение.

Интересный, необычный и свежий стиль способен поднять настроение и внести в привычную жизнь немного разнообразия. Если Вы творческий человек, или просто любите всё необычное, то не останетесь равнодушным к стилю лофт