Скандинавский стиль в интерьере отличает сдержанность, классические линии деталей и доминирование светлых тонов. Благодаря своей экологичности и практичности это направление пользуется большой популярностью в нашей стране.

Интерьер квартиры получился светлым, лаконичным, с яркими акцентами в отделке и мебели. Основные цвета, используемые в интерьере: белый и светло-серый. В качестве акцентов используются синий, зеленый, желтый и цвет красного кирпича. Формы, использованные в дизайне, прямые и понятные.

В ходе поиска планировочного решения были выделены следующие комнаты: кухня со столовой и барной стойкой, гостиная с зоной спальни, ванная, прихожая и балкон. Зоны выделяются по цвету и отделке. Обилие белого цвета и зеркала визуально расширяют пространство.

Квартира довольно стильная, светлая и современная. Такой интерьер придется по вкусу всем, кто хочет внести в интерьер своего жилища больше света и творчества.