Детская комната в скандинавском стиле – отличное интерьерное решение. Характерные для него натуральные материалы, красивые цветовые тона и функциональная мебель отлично подойдут и непременно понравятся вашему ребенку.

В данном дизайн-проекте тон задают серые обои в горошек. Они придают комнате особый игривый вид. Одну из стен сделали акцентной, украсив ее принтом в виде деревьев и веселых животных.

Лаконичная мебель соответствует выбранному стилю. Простые геометрические формы, приятные на ощупь материалы – все это создает неповторимую атмосферу уюта и гармонии.