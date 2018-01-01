В проекте, выполненном в легком стиле Лофт, первостепенная задаче - организация пространства для комфортного пребывания в данной квартире и в каждом помещении в честности, что достигнуто достаточно удобным зонированием. Прихожая не огорожена перегородками и является частью общего пространства. Далее идут кухня и спальная зона друг за другом, которые разделены перегородкой с оконным проемом, что позволяет естественному свету проникать на кухню сквозь спальню. Из спальни выход на лоджию, которая служит кабинетом. Ну а в гостиной есть все для комфортного пребывания и общения с друзьями. Здесь же барная стойка для легкого завтрака и чтения либо просмотра, скажем, новостей.

Проект выполнен в легких тонах, что визуально расширяет пространство для еще большего комфорта.