В проекте, выполненном в легком стиле Лофт, первостепенная задаче - организация пространства для комфортного пребывания в данной квартире и в каждом помещении в честности, что достигнуто достаточно удобным зонированием. Прихожая не огорожена перегородками и является частью общего пространства. Далее идут кухня и спальная зона друг за другом, которые разделены перегородкой с оконным проемом, что позволяет естественному свету проникать на кухню сквозь спальню. Из спальни выход на лоджию, которая служит кабинетом. Ну а в гостиной есть все для комфортного пребывания и общения с друзьями. Здесь же барная стойка для легкого завтрака и чтения либо просмотра, скажем, новостей.
Проект выполнен в легких тонах, что визуально расширяет пространство для еще большего комфорта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.