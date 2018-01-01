Гостиная представляет собой зону приема гостей, а также зону отдыха. Пол гостиной - ламинат светло бежевого цвета. Потолок гостиной - штукатурка под матовую покраску белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями под покраску. Также интересными вставками на стенах является облицовочный камень.
Спальня выполнена в едином объеме. Комната полностью предназначена для отдыха. Пол комнаты выполнен из ламината светло бежевого цвета. Потолок - штукатурка под матовую покраску белого цвета. В спальне в изголовье кровати стена декорирована мягкими панелями светло бежевого цвета. Освещение - люстра. На лоджии, которая относится к кухне устроена чиллаут зона, где можно отдохнуть в кресле и наслаждаться панорамным видом города.
Кухня выполнена в едином пространстве без перегородок. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Отделка стен - обои бежевого цвета. В качестве декора применяются конструкции из ГКЛ, а также зеркало с фацетом. Потолок - штукатурка под матовую покраску белого цвета.
Санузел и ванная совмещенные. Санузел оборудуется унитазом из керамического материала, раковиной, полотенцесушителем, ванной и стиральной машиной. Стены и пол выполнены из керамической плитки коричневых и бежевых тонов.
Основное освещение - точечные светильники. Также для более яркого освещения и придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры.
Вся квартира наполнена солнечным светом и общее цветовое решение способствует отдыху.
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