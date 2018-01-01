Квартира разделена на несколько зон: прихожую, кухню и гостиную.
Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах. Белый и цвет беленого дуба увеличивают пространство, делают его более объемным. Пол выстелен светлым ламинатом, мебель и прочие предметы интерьера также выполнены преимущественно в белом и бежевых тонах.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.