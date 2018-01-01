Дизайн этой однокомнатной квартиры - великолепное решение стиля современная классика. Он идеально подойдет тем, кто предпочитает компромисс между традиционным и современным подходом к оформлению интерьера. Гармония и уют, которые являются характерными чертами данного стиля, остаются востребованы всеми, кто ценит изысканность и классический шарм. Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме. Здесь преобладает бежевый цвет и различные оттенки коричневого. Мебель отличается изысканным внешним видом, а изящный декор подчеркивает стилистическую направленность интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.