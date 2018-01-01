Интерьер квартиры создан для семейной пары с ребенком школьного возраста. Стиль минимализм для данной квартиры был выбран неслучайно. Несмотря на небольшой метраж квартиры, хотелось создать функциональный, просторный и светлый интерьер.
Основной цветовой гаммой были выбраны бежевые и коричневые тона. Мебельные фасады и ламинат выполнены в светлых и холодных оттенках дуба.
Расстановка мебели в квартире позволила установить достаточное количество мест для хранения вещей, а также большой угловой кухонный гарнитур. Мебель в квартире разработана по индивидуальному дизайну и не занимает много места.
Для этого стиля характерна простота, легкость и четко выстроенная композиция. Но стоит заметить, что кажущаяся простота обманчива. Для воссоздания интерьера требуется рациональность и продуманность решений, гармоничность и чувство меры. Только при соблюдении этих важных правил, мы сможем насладиться легким очарованием стиля минимализм.
Дизайн-проект необходим так как:
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