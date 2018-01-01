Модернизм - максимально практичный, функциональный и демократичный стиль. В нем нет ничего лишнего! Главное не декор, а сама форма, чистые линии и цвета - вот эстетика модернизма. Этот стиль очень популярный на сегодняшний день. Свободный, но в меру лаконичный, модернизм позволит создать элегантное и функциональное пространство в этой квартире.

Помещение получилось своеобразным и уникальным. Спокойные тона наряду с яркими акцентами создают настроение и уют. Предметы интерьера гармонично сочетаются друг с другом, в полной мере отражая специфику данного стиля. Необыкновенное великолепие каждой комнаты наполняет душу теплом и легкостью. Этот безупречный интерьер заставляет любоваться им бесконечно. Атмосфера спокойствия и умиротворения ощущается каждой клеточкой тела, очень сложно остаться равнодушным к такому дизайну.

Интерьер в стиле модернизм – для утонченных натур, которые в первую очередь ценят индивидуальность и органичность форм. Если Вы узнали себя, то данный стиль для Вас.