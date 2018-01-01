Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые паруса
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые паруса
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые паруса
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые паруса
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые паруса

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м²
стиль Этнический
для жк "алые паруса"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
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Этнический стиль в интерьере – оригинальное и необычное направление в оформлении жилого пространства. Желание воссоздать у себя дома кусочек какой-либо страны или передать атмосферу ее нации возникает чаще всего у любителей путешествий и поклонников определенной культуры. Если Вы являетесь любителем нестандартных интерьеров, обратите внимание на этнический стиль.

Каждая комната представленной квартиры радует безупречным вкусом. Интерьер завораживает и восхищает. Уютная гостиная является отличным местом для встреч с друзьями и семейных посиделок, а симпатичный мягкий диван располагает к приятной беседе. Под телевизор выполнена ниша из гипсокартона со светодиодной подсветкой.

Спальная комната полностью предназначена для отдыха. Это особенное место для любой квартиры, ведь именно здесь мы отрываемся от реальности и погружаемся в фантастический мир наших снов, именно здесь наши заветные мечты и желания хоть ненадолго, но исполняются. В этой комнате каждый уголок наполнен уютом и теплом, каждый предмет и каждая деталь способствует максимальному расслаблению. Подиум визуально разделяет общий объем спальни на два разных функциональных пространства. В изголовье кровати стена оформлена красивыми фотообоями.

Немаловажная часть квартиры, которая гордо носит название «кухня», выполнена в едином пространстве без перегородок. Здесь можно выделить зону приготовления пищи и столовую. Визуально деление кухни на зоны выполнено напольной плиткой и ламинатом. На лоджии устроена чилаут - зона, где можно отдохнуть и насладиться панорамным видом города.

Основное освещение в квартире - точечные светильники, а также светодиодные панели - современнейшие приборы освещения. Также для придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры и напольные лампы.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые паруса
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые парусаФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 56.2м2 стиль Этнический для жк алые паруса
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