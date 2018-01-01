Этнический стиль в интерьере – оригинальное и необычное направление в оформлении жилого пространства. Желание воссоздать у себя дома кусочек какой-либо страны или передать атмосферу ее нации возникает чаще всего у любителей путешествий и поклонников определенной культуры. Если Вы являетесь любителем нестандартных интерьеров, обратите внимание на этнический стиль.

Каждая комната представленной квартиры радует безупречным вкусом. Интерьер завораживает и восхищает. Уютная гостиная является отличным местом для встреч с друзьями и семейных посиделок, а симпатичный мягкий диван располагает к приятной беседе. Под телевизор выполнена ниша из гипсокартона со светодиодной подсветкой.

Спальная комната полностью предназначена для отдыха. Это особенное место для любой квартиры, ведь именно здесь мы отрываемся от реальности и погружаемся в фантастический мир наших снов, именно здесь наши заветные мечты и желания хоть ненадолго, но исполняются. В этой комнате каждый уголок наполнен уютом и теплом, каждый предмет и каждая деталь способствует максимальному расслаблению. Подиум визуально разделяет общий объем спальни на два разных функциональных пространства. В изголовье кровати стена оформлена красивыми фотообоями.

Немаловажная часть квартиры, которая гордо носит название «кухня», выполнена в едином пространстве без перегородок. Здесь можно выделить зону приготовления пищи и столовую. Визуально деление кухни на зоны выполнено напольной плиткой и ламинатом. На лоджии устроена чилаут - зона, где можно отдохнуть и насладиться панорамным видом города.

Основное освещение в квартире - точечные светильники, а также светодиодные панели - современнейшие приборы освещения. Также для придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры и напольные лампы.