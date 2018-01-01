Главная изюминка этой квартиры – простота, скромность и аккуратность, которая достигается за счет использования пастельных тонов и нескольких ярких акцентов. Мебель выполнена из натуральных материалов, а все пространства помещений хорошо освещены. Благодаря этому интерьер квартиры буквально дышит уютом и комфортом.
Этот незамысловатый стиль в оформлении жилья нравится практически всем. Несмотря на то, что его отличает некая самобытность, скандинавская стилистика привлекает людей своей простотой и лаконичностью. Тем не менее, это направление не отрицает всевозможный декор и оформление для создания уютной обстановки.
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