Главная изюминка этой квартиры – простота, скромность и аккуратность, которая достигается за счет использования пастельных тонов и нескольких ярких акцентов. Мебель выполнена из натуральных материалов, а все пространства помещений хорошо освещены. Благодаря этому интерьер квартиры буквально дышит уютом и комфортом.

Этот незамысловатый стиль в оформлении жилья нравится практически всем. Несмотря на то, что его отличает некая самобытность, скандинавская стилистика привлекает людей своей простотой и лаконичностью. Тем не менее, это направление не отрицает всевозможный декор и оформление для создания уютной обстановки.