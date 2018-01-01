Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Помещение комнаты зонировано с помощью деревянной рейчатой перегородки, которая пропускает достаточное количество света и служит функциональным декоративным элементом. С помощью такого дизайнерского приема удалось выделить приватную зону с рабочим местом. Кухонное пространство отделено от гостиной барной стойкой, которую установили вместо массивного стола.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.