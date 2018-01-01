Американская классика - это ни что иное как сочетание элегантности и функционализма, изысканности и необычайного комфорта. Спокойная цветовая гамма с преобладанием белого и различных оттенков серого, создает в интерьере умиротворяющую атмосферу. Пространство не перегружено деталями, оно излучает покой и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев.
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