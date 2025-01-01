Авторский
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Фото № 1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 41.8 м² Стиль Модернизм для ЖК Дефанс
Фото № 2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 41.8 м² Стиль Модернизм для ЖК Дефанс
Фото № 3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 41.8 м² Стиль Модернизм для ЖК Дефанс
Фото № 4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 41.8 м² Стиль Модернизм для ЖК Дефанс
Фото № 5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 41.8 м² Стиль Модернизм для ЖК Дефанс
Фото № 6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 41.8 м² Стиль Модернизм для ЖК Дефанс

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 41.8 м² Стиль Модернизм для ЖК "Дефанс"

Стоимость разработки составила 69 990 ₽
Дизайнер проектаТугбаева Я.
Получить образец дизайн-проекта

Интерьер в стиле модернизм очаровывает элегантной эстетикой. Лаконичная архитектурная композиция, гармоничная палитра с яркими акцентами и удобная функциональная мебель создают современный облик, который точно передаёт задуманную концепцию.

Планировка

Интерьер в стиле модернизм очаровывает элегантной эстетикой. Лаконичная архитектурная композиция, гармоничная палитра с яркими акцентами и удобная функциональная мебель создают современный облик, который точно передаёт задуманную концепцию.

Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы

Фото
дизайн проекта

Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

