Интерьер этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Дизайн предусматривает использование контрастных цветов, что создает в помещении яркую и уютную атмосферу. Стиль модернизм сам по себе предлагает актуальный декор с современной геометрией пространства и элементами, которые, подобно паззлу, складываются в лаконичную картину. В качестве акцентных элементов в квартире выступают стены, декорированные фотообоями.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.