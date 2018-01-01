Двухкомнатная квартира в ЖК " Летняя резиденция" выполнена в стиле Модернизм. Формы прямые, понятные, строгие, но при этом интерьер смотрится легким и элегантным. Обилие текстуры благородного мрамора, теплые оттенки дерева и декоративная штукатурка придают интерьеру еще больше изящества.

Особенностью данного проекта является его монохромная цветовая гамма. Основные цвета: белый, серый, коричневый, бежевый. В интерьере практически отсутствуют яркие цветовые акценты. Только в детской появляются относительно яркие цвета, однако и они сложные, слегка приглушенные.

Значительную роль мы отвели освещению. Здесь сочетаются различные виды освещения. Благодаря такому приему помещения выглядят еще более воздушными и легкими для восприятия, а хозяева смогут задавать настроение в доме используя разные осветительные приборы.

Проект данной квартиры является примером того, как довольно лаконичный и сдержанный по цветовой гамме и техническим приемам интерьер может смотреться интересно, стильно и изящно.