При выборе стиля оформления квартиры стоит задуматься о том, какой характер будет олицетворять собой интерьер. И если ваш выбор пал на спокойствие, безмятежность и упорядоченность, то японский дизайн интерьера подойдет как нельзя лучше. Единение с природой, минимализм, простота, изящество – именно об этом скажут уютные уголки вашей квартиры.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.