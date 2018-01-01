Стиль лофт — это микс самого разного и не всегда фешенебельного. Главный талант «чердачной» отделки — сделать так, чтобы это все смотрелось на удивление органично, здорово, свежо и чисто. Это стиль, в котором прекрасно сочетаются дух свободы, нотки авантюризма и атмосфера демократичности.

Интерьер квартиры представляет собой брутальный вариант. Нежные стены здесь сочетаются с сильными, а иногда и грубыми текстурами дерева и керамогранита под мрамор. Спальня, в отличие от остальных комнат, наоборот создает мягкое и спокойное пространство. Здесь в каждом глотке воздуха чувствуется свобода и уединение. Атмосфера способствует расслаблению и создает особое пространство, где можно абстрагироваться и унестись на крыльях свободы в удивительный мир наших грез.

Лофт - популярное направление в дизайне интерьера. Но чтобы реализовать этот стиль совсем не обязательно полностью отказываться от отделки, приносить кирпичи с полуразрушенных зданий и пытаться воссоздать в доме заводской интерьер со всеми признаками индустриального стиля. Можно применять отдельные элементы лофта. Это гораздо интереснее!