Дизайн небольшой квартиры получился современным, лаконичным и в то же время очень уютным и слегка романтичным. Оформление выполнено в серо-бежевых тонах с добавлением ярких акцентов.
Визуальное разделение пространства подчеркивается сочетанием разных напольных покрытий. Ровный потолок украшен светильниками строгих геометрических форм.
Функциональность придается ей за счет различных способов освещения. Небольшая кухня вместила в себя максимум составляющих, при этом, в ней сохранено достаточно свободного пространства. Украшением санузла выступает декоративная плитка с разной фактурой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.