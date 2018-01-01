Дизайн небольшой квартиры получился современным, лаконичным и в то же время очень уютным и слегка романтичным. Оформление выполнено в серо-бежевых тонах с добавлением ярких акцентов.

Визуальное разделение пространства подчеркивается сочетанием разных напольных покрытий. Ровный потолок украшен светильниками строгих геометрических форм.

Функциональность придается ей за счет различных способов освещения. Небольшая кухня вместила в себя максимум составляющих, при этом, в ней сохранено достаточно свободного пространства. Украшением санузла выступает декоративная плитка с разной фактурой.