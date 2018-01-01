Проект двухкомнатной квартиры выполнен в стиле «Современная классика». В нем присутствуют не только классические детали, но и отельные приемы из других направлений.

Интерьер воссоздан в постельных тонах, которые разбавлены близкими по цвету, но различными по фактуре материалами. Мягкие и светлые оттенки позволяют ему оставаться популярным и стильным многие годы, а использование ярких акцентов и необычных текстур делают проект уникальным, со своим индивидуальным характером.

Минималистичная, но функциональная мебель – это основа комфортного и эстетичного интерьера. Помещение так и дышит благородством, легкостью и гармонией. А карнизы на потолке только добавляют изящества и шарма.

Современная классика – это не просто направление в дизайне интерьера, это образ жизни. Квартира получилась очень элегантной и уютной. Здесь приятно будет провести время в кругу семьи, а также уединиться на мягком диване с любимой книгой и чашкой ароматного кофе в руках.