Проект двухкомнатной квартиры выполнен в стиле «Современная классика». В нем присутствуют не только классические детали, но и отельные приемы из других направлений.
Интерьер воссоздан в постельных тонах, которые разбавлены близкими по цвету, но различными по фактуре материалами. Мягкие и светлые оттенки позволяют ему оставаться популярным и стильным многие годы, а использование ярких акцентов и необычных текстур делают проект уникальным, со своим индивидуальным характером.
Минималистичная, но функциональная мебель – это основа комфортного и эстетичного интерьера. Помещение так и дышит благородством, легкостью и гармонией. А карнизы на потолке только добавляют изящества и шарма.
Современная классика – это не просто направление в дизайне интерьера, это образ жизни. Квартира получилась очень элегантной и уютной. Здесь приятно будет провести время в кругу семьи, а также уединиться на мягком диване с любимой книгой и чашкой ароматного кофе в руках.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.