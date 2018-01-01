Стиль прованс в интерьере – очарование светлой, доброй старины и простой роскоши. В этом стиле переплелись вековые традиции французских деревенских домов и вечная красота прованской природы. Вдохновение, спокойствие и уют ожидают Вас в квартире, которая буквально пронизана томной неспешностью ласкового солнца, свежестью лазурного берега и ароматом бескрайних лавандовых полей.

Представленная квартира восхищает своей изысканной красотой. В ней нет ничего вычурного и агрессивного. Тишина, спокойствие и умиротворение прослеживается в каждой детали интерьера.

Мягкие и теплые тона, разбавленные яркими акцентами, светлая мебель и различные элементы декора делают помещение таким неповторимым и гармоничным. Никаких четких линий, отсутствие ультрасовременных элементов в интерьере, все это придает квартире изысканность и очарование.

Популярность стиля прованс отчасти обусловлена массовой усталостью. Все больше людей стремится спрятаться от шумного мегаполиса в уютный сельский домик под сенью акаций.