Стиль прованс в интерьере – очарование светлой, доброй старины и простой роскоши. В этом стиле переплелись вековые традиции французских деревенских домов и вечная красота прованской природы. Вдохновение, спокойствие и уют ожидают Вас в квартире, которая буквально пронизана томной неспешностью ласкового солнца, свежестью лазурного берега и ароматом бескрайних лавандовых полей.
Представленная квартира восхищает своей изысканной красотой. В ней нет ничего вычурного и агрессивного. Тишина, спокойствие и умиротворение прослеживается в каждой детали интерьера.
Мягкие и теплые тона, разбавленные яркими акцентами, светлая мебель и различные элементы декора делают помещение таким неповторимым и гармоничным. Никаких четких линий, отсутствие ультрасовременных элементов в интерьере, все это придает квартире изысканность и очарование.
Популярность стиля прованс отчасти обусловлена массовой усталостью. Все больше людей стремится спрятаться от шумного мегаполиса в уютный сельский домик под сенью акаций.
Дизайн-проект необходим так как:
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