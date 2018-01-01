Классический стиль интерьер квартиры является одним из наиболее популярных и часто встречающихся стилей оформления жилья в настоящее время. Если владелец квартиры или дома желает сделать свое жилье не только удобным, но и стильным, изысканным, он может задуматься над тем, чтобы оформить дизайн в классическом направлении.
Классический стиль интерьера предполагает четкость геометрических форм - это касается как стен комнаты, так и мебели. Никаких лишних деталей, сдержанный декор, гладкие однотонные стены. Допустимо украшение лепниной, а орнамент для украшения чаще с растительной тематикой.
Прямоугольные или арочные окна, гладкие двери (допустима лепнина на наличниках дверных коробок).
Солидная деревянная мебель, зеркала в деревянных рамах или рамах с лепниной, природные камни и натуральные дорогие ткани - непременные атрибуты классического интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.