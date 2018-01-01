Уютный скандинавский стиль – это не только функциональность, но и динамика. Современный интерьер должен быть энергичным, мощным, поднимающим настроение, но в то же время легким и практичным. Минималистичные интерьеры северных стран привлекают своей элегантной строгостью и изысканной простотой. Комнаты, выполненные в этом стиле всегда красивые, модные и при этом очень уютные.

Основные цвета стен квартиры – светлый и жемчужно-бежевый. А современные обои с интересным рисунком делают интерьер привлекательным и уютным.

Кухня, совмещенная с гостиной, является центром квартиры, местом, где можно насладиться вкусным ужином и приятным общением с родными.

Детская комната универсальна и рассчитана на любой возраст и пол. Приятные оттенки комнаты расслабляют и настраивают на позитивную волну.

"Красота в простоте" – эта фраза как нельзя лучше подходит для описания стиля скандинавского интерьера. Он буквально ворвался в наши дома и принес так много света и воздуха. Этот стиль наполняет каждый уголок атмосферой сдержанного уюта, свежести и удобства.