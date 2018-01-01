Цветовая гамма предпочтительна урбанистическая — умеренные серые и коричневые тона в сочетании с белым. В таком пространстве очень хорошо выглядит пол из светлого дерева. При этом, в качестве контраста используется мебель – местами изящная, а главное, удобная и комфортная. Материалы мебели – преимущественно дерево, много растительных элементов. Подчеркивают интерьер яркие акценты в виде диванных подушек, плафонов светильников или небольших предметов мебели. Самое главное требование к таким акцентам — дополнять, но не перебивать общее промышленное звучание стиля.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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