Стиль "современная классика" в интерьере - это универсальное сочетание возвышенной утонченности с современными материалами и актуальными дизайнерскими идеями. Этот стиль являет собой интерпретацию классических традиций в оформлении жилого пространства на современный лад. Сохраняя в себе присущую классике аристократичность и благородство, этот стиль придется по вкусу консерваторам с гибким подходом к возможностям оформления своего жилища.

Именно благодаря способности впитывать актуальные идеи дизайна и адаптироваться под современные материалы, этот стиль становится все более популярным среди владельцев квартир, желающих оформить свое жильё самостоятельно, вдохновившись интересными дизайнерскими идеями. По сути "современная классика" — это в некотором роде игра с канонами и элементами классицизма, не входящая, однако, с ним в противоречие.

Дизайн квартиры выполнен в светлых тонах. Стиль и уют присутствуют в каждом уголке. Можно обратить внимание на царящую в комнатах сдержанность и аккуратность. Ничего лишнего, никакой напыщенной помпезности. Легкая элегантность и умеренность радуют глаз. Можно с уверенностью утверждать, что эту квартиру многие оценят по достоинству.