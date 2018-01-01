Дизайн-проект выполнен в стиле Современная классика. Этот стиль во всем мире считается вечным эталоном красоты и безупречного вкуса, ведь он совершенно не зависит от разнообразных капризов постоянно меняющейся моды. Неповторимая гармония и элегантность являются характерными чертами классического стиля и остаются востребованными теми, кто ценит изысканность и неповторимый сдержанный стиль.

В квартире чувствуется спокойствие и стабильность. Мебель выглядит монументально и дорого. Респектабельность и элегантность ей придает натуральный рисунок древесины. Строгие элементы мебели дополняются разнообразными декоративными аксессуарами, которые помогают обновить дизайн и придать ему новые оттенки. В данном случае это позолоченные часы, которые являются акцентом в зале, а так же картины с ненавязчивым рисунком.

Современная классика в дизайне представленной квартиры выполнена в сдержанных тонах, стиль красив и элегантен, как того и требуют каноны классических образцов, а современность благородно выражена в фактурах и некоторых линиях. Благодаря чему весь интерьер выглядит достойно, лаконично и привлекательно.