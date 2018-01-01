Интерьер кабинета выполнен в традиционном классическом стиле. Гармоничное сочетание светлых и темных оттенков в отделке и декоре придает ему строгость и определенный шарм. Классика вобрала в себя опыт прошлых веков и является самым изящным и образцовым вариантом оформления интерьера. Она всегда актуальна и востребована.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.