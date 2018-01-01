Дизайн кухни получился эстетичный и в то же время функциональный: скандинавский стиль с достаточно спокойным цветом стен, но при этом яркими акцентами в виде текстиля и отдельных элементов мебели. Присутствуют детали «классики» - карнизы на потолке, которые добавляют шарма и изящества.

Гостиная объединена с кухней путем перепланировки. Получилась достаточно просторное помещение, которое совмещает в себе сразу три функции: гостиная – зона отдыха, кухня – зона готовки, обеденная зона. Визуально зоны разделяются между собой мебелью, освещение для каждой зоны тоже свое.

Цветовое и стилистическое решение гостиной основано на контрасте: добавлены темные, практически черные элементы мебели, форма светильников, темно-синий цвет фасадов кухни. Главным элементом гостиной безусловно стал большой постер на стене в стиле поп-арт с Одри Хепберн.