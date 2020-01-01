Этаж частного дома выполнен в стиле современная классика. Гармония и красота здесь сочетаются с удобством и функциональностью. Интерьер не перегружен деталями и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев. В дизайне удачно сочетаются темные и светлые оттенки. Каждое помещение практично и полностью соответствует выбранной концепции. Сложные архитектурные формы и стильный дизайн придают дому определенный шарм и интересный неординарный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.