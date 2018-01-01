Интерьер кухни-гостиной выполнен в стиле модернизм. Светлая гамма визуально расширяет пространство и делает его максимально свободным. Помещение поделено на три функциональные зоны - место приготовления пищи, небольшая столовая и гостиная. В данном случае зонирование проведено при помощи мебели. Так в лаунж-зоне расположился большой мягкий диван, в столовой круглый стол, а место готовки отделено от остального пространства небольшой барной стойкой.
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